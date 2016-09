Regio zaterdag, 10 september 2016

Fryslân wacht uitzonderlijk warm nazomerweer Leeuwarden - Het wordt volgende week uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Dinsdag en woensdag worden met 25 tot 30 graden de warmste dagen. Het is zelfs niet uitgesloten dat in het zuiden van ons land de tropische grens van 30 graden wordt overschreden. Normaal voor de tweede decade van september zijn temperaturen van 18 ŕ 19 graden. Het komende weekend doet de temperatuur een stapje terug, maar met 20 tot 25 graden en veel zon is het nog uitstekend nazomerweer. Na zondag neemt een hogedrukgebied de regie over en met een zuidelijke stroming wordt zeer warme lucht naar ons land aangevoerd. De warmte houdt naar verwachting tot en met donderdag aan. Daarna volgt afkoeling. Het is niet ondenkbaar dat er komende week enkele datumrecords sneuvelen. Sinds 1901 is in De Bilt na 5 september nog nooit een tropische temperatuur (30 graden of meer) gemeten. Op 13 september 1919 kwam De Bilt tot 29,6 graden. In Leeuwarden steeg het kwik op 11 september 1999 naar 29,1 graden, op 12 september van dat jaar werd in de Friese hoofdstad 28,3 graden gemeten en op 13 september 1969 noteerde Leeuwarden 27,1 graden. De huidige maand staat in groot contrast met september 2015. Vorig jaar werd het in september op geen enkele dag warmer dan twintig graden. De warmste dag van de maand was 12 september met in Leeuwarden een maximum temperatuur van 18,9 graden. De huidige septembermaand heeft al negen warme dagen van twintig graden of meer opgeleverd. De warmste herfstmaand sinds 1901 is september 2006. Toen kwam Schettens tot twintig warme dagen, waarvan vijf zomers (25 graden of meer). Tot nu toe heeft september 2016 twee zomerse dagen opgeleverd. Volgende week kunnen er wellicht drie zomerse dagen aan worden toegevoegd.

