Norbruis zorgt voor eerste medaille Rio de Janeiro - Baanwielrenster Alyda Norbruis heeft bij de Paralympics brons gewonnen op de 3000 meter achtervolging. Daarmee bezorgde de Ureterpse Team NL in Rio de eerste paralympische medaille. In de strijd om het brons op de individuele achtervolging versloeg Norbruis gisteravond de Chinese regerend wereld en paralympisch kampioene Sini Zeng, die ze eerder op de dag in de heat ook al was tegengekomen en had verslagen. Ze klokte op de 3000 meter achtervolging (klasse C1-3) een winnende tijd van 4.10,654 en bezorgde daarmee Nederland de eerste medaille op de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro. Eerder op de dag had de geboren Ureterpse in haar heat de paralympisch kampioene van 2012, de Chinese Zeng, in 4.12,03 verslagen. Dat was weliswaar bijna vijf seconden boven haar eigen wereldrecord in de C2-klasse (4.07,45), maar wel ..... De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

