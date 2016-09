Sport vrijdag, 9 september 2016

Schilder komt nog niet in actie bij Cambuur Leeuwarden - SC Cambuur moet het vanavond in de thuiswedstrijd tegen Almere City FC nog stellen zonder nieuweling Robbert Schilder. De van FC Twente overgekomen middenvelder is nog niet wedstrijdfit. Ook het meespelen van de andere twee nieuwelingen, Danny Bakker en Ricardo Kip, wilde trainer Robert Maas gisteren niet bevestigen. De oefenmeester van Cambuur liet wel doorschemeren dat er wat accenten verlegd zouden kunnen worden in de middelste linie.

