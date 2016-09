Regio donderdag, 8 september 2016

Het fietstunneltje bij Feanwâlden is verleden tijd Feanwâlden - Het fietspad ernaartoe lag er al grotendeels uit, maar tot voor kort konden fietsers nog gebruik maken van het fietstunneltje bij de Boppewei. Sinds deze week dwingt een berg zand fietsers tot een omweg om van De Westereen naar Feanwâlden en verder te komen. De tunnel is verouderd en te onveilig, oordeelde de gemeente Dantumadiel. Ook de onderhoudskosten waren een reden de tunnel af te sluiten, vertelt voorlichter Ferdie van den Brink. Bovendien is er met de komst van de Centrale As een alternatieve, veiliger route. Niek van der Molen uit Westergeest, die tot aan de afsluiting een paar keer per week door het tunneltje fietste om naar zijn werk in Leeuwarden te gaan, betreurt de keuze. ,,Het betekent voor mij zeker driehonderd meter omrijden. Dat lijkt niet veel, maar heen en weer tikt dat per dag toch aan. De overheid wil dat mensen de fiets in plaats van de auto pakken. Maar dit stimuleert natuurlijk niet." Van het argument van de onderhoudskosten is hij niet onder de indruk. ,,Voor de aanleg van de Centrale As hebben ze miljoenen over en dan wordt er hierop bezuinigd." De tunnel is indertijd door de gemeente aangelegd bij de sanering van de N356, de weg van Dokkum naar Burgum. Hij moest fietsers, vooral scholieren, veilig onder de rondweg van Feanwâlden door leiden. Sinds 1993 valt de tunnel onder de provincie. Maar het beheer - zoals het maaien van de bermen en strooien in de winter - komt voor rekening van de gemeente. Hoe hoog die onderhoudskosten zijn kon gemeente noch provincie aangeven. Tot nu ontving de gemeente Dantumadiel via sociale media twee klachten over de sluiting van de tunnel. ,,Maar dat was nog voor de scholen begonnen", aldus Van den Brink. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 september

