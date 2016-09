Regio donderdag, 8 september 2016

Hegebeintum wil nieuw bezoekerscentrum bij terp

Hegebeintum - Er moet een nieuw, groter bezoekerscentrum komen aan de voet van de terp bij Hegebeintum. De Stichting Rekreaasje en Toerisme Ferwerderadiel heeft de eerste plannen hiervoor gisteren onthuld bij de heropening van de kerk.

In het afgelopen jaar werd de toren, die aan het verzakken was, gestabiliseerd. Tijdens de werkzaamheden is ook booronderzoek verricht. Dit moet licht werpen op de snelheid waarmee de terp is opgeworpen en waarom de terp van Hegebeintum zoveel hoger is dan die in de omgeving.

Een boorkern is naar Utrecht gegaan voor onderzoek. De andere wordt in Wageningen geconserveerd en daarna in Hegebeintum tentoongesteld, vertelt Mient Holwerda van de stichting. ,,It moaiste is fansels as dy boarkearn rjochtop stean kin. Mar dat ding is njoggen meter, like lang as de terp heech is. En dat past net yn it besikerssintrum."

De stichting heeft daarom bedacht dat het wel eens tijd wordt voor een nieuw, mooi centrum. Het huidige gebouw - een oud noodlokaal - staat er al 25 jaar en slurpt energie. Het nieuwe zou zo gesitueerd moeten worden dat de bezoekers uitkijken op de terp en de kerk. ,,Wy hawwe dit jier saân achttűzen besikers lútsen. Dat is mear as it jier dęrfoar. Mar eins wolle wy wol nei de tsien- of alvetűzend."

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 september

Reacties: