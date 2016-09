Regio donderdag, 8 september 2016

Wethouder: zorgonderzoek FNV deugt niet Leeuwarden - Wethouder Andries Ekhart van Leeuwarden is niet te spreken over het onderzoek van de vakbond FNV Zorg en Welzijn over de inzet van geld voor de huishoudelijke hulp. Onder meer de gemeente Leeuwarden wordt daarin verweten een 'ontoelaatbare inkomenspolitiek’ te bedrijven, omdat de vergoeding die cliënten voor schoonmaakwerk krijgen afhankelijk is van inkomen en vermogen. ,,Flauw. Dit is het verspreiden van onwaarheden", aldus Ekhart. ,,Wat mij nog het meest stoort, is dat ze één voorziening eruit pikken en die uitlichten. Het maatwerk dat wij leveren wordt gewoon vergeten. Iedereen kan voor hulp in aanmerking komen. Hier klopt niets van." Voor de hulp wordt inderdaad een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd, zegt Ekhart. ,,Maar dat is één euro voor de lage inkomens en vijf voor de hoge inkomens." In het onderzoek concludeerde de FNV dat drie kwart van de Nederlandse gemeenten de fout in gaat met het beleid rond de huishoudelijke hulp. Voor Fryslân geldt hetzelfde. Volgens de FNV handelen alleen Achtkarspelen, Weststellingwerf en Ooststellingwerf correct als het gaat om de huishoudelijke hulp. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 september

