donderdag, 8 september 2016

Grote verslagenheid na overlijden oud-wieleramateur Bas de Haan Sint Maarten - Met grote verslagenheid is gisteren in het noordelijke wielerpeloton gereageerd op het overlijden van oud-wieleramateur Bas de Haan. De renner uit Meedhuizen kwam gisteren op Sint Maarten om het leven. Hij werd met zijn racefiets aangereden door een SUV. Bas de Haan was slechts 27 jaar. Hij werkte al sinds 2012 als gymleraar in het buitenland. Broer Paul fietst nog steeds bij de amateurs. Beide broers reden in het verleden veel criteria, ook in Fryslân.

