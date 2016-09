Sport donderdag, 8 september 2016

V en V´68 kent slechte competitiestart in 4B Garyp - V en V´68 heeft gisteravond de tweede competitienederlaag geleden in de vierde klasse B. Na de 3-1 nederlaag zaterdag bij VC Trynwâlden verloor de ploeg gisteren op eigen veld met 2-3 van SC Twijzel. Voor Twijzel waren het de eerste punten aangezien de ploeg zaterdag vrijaf was. De vierde klasse B telt dertien ploegen. Het duel stond voor komende zaterdag op het programma, maar omdat dan zowel in Garyp als Twijzel dorpsfeest is werd besloten om het duel naar voren te halen.

