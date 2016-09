Regio donderdag, 8 september 2016

Nieuwe aanpak suďcidepreventie eerst in Fryslân

Leeuwarden - Het is de bedoeling dat Fryslân een van de zeven proeftuinen wordt voor een integrale aanpak van suďcidepreventie. Het gaat om een zogenoemde community-aanpak, waarbij familie en naasten, GGD, buurtteams, huisartsen, scholen, politie, verenigingen, gemeenten, ggz-instellingen, de vervoerssector en de sociaal-economische sector intensief samenwerken.

Daarnaast zullen volgens de nieuwe aanpak de komende twee jaar gatekeepers (poortwachters) worden getraind in het traceren en doorverwijzen van mensen met suďcidale gedachten. Het rijk denkt bij poort- wachters met name aan mensen in het onderwijs, van de kerk of de sportclub, maar de GGD Fryslân wil vooral de gemeentelijke gebiedsteams inzetten. Verder zullen specifieke risicogroepen in kaart gebracht worden. In Fryslân kan gedacht worden aan werklozen of ouderen. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft voor de komende vier jaar geld uitgetrokken voor de proef. De GGD krijgt de regie.

Het rijk heeft de deelname van Fryslân gisteren aangekondigd, maar volgens GGD Fryslân is dat voorbarig. ,,We zijn wel enthousiast, maar het bestuur moet nog beslissen", aldus een woordvoerster. Beleidsadviseur Ankeroos Vos van GGD Fryslân laat weten dat de aanpak erop gericht is het aantal zelfdodingen en pogingen daartoe terug te dringen. Het aantal suďcides is in Fryslân de afgelopen jaren toegenomen, van 66 in 2011 en 65 in 2012, tot 85, 83 en 86 in de drie jaren daarna. In Fryslân ligt het aantal zelfdodingen bijna 10 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

De nieuwe integrale aanpak is een initiatief van rijksplatform 113Online en het Suďcide Preventie Actienetwerk. Hij is gebaseerd op voorbeelden uit Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft hij volgens 113Online-woordvoerster Anke Wammes geleid tot 32 procent minder suďcides en pogingen daartoe.

