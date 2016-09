Regio woensdag, 7 september 2016

Windmolens Nij Hiddum-Houw stap dichterbij Cornwerd - Met het opstellen van een zogeheten startnotitie is de bouw van een windpark Bij Hiddum-Houw bij Cornwerd, op de Kop van de Afsluitdijk, een stap dichterbij. Over de grootte, hoeveelheid en locatie van de windmolens in het park is nog weinig bekend. De startnotitie is volgens gedeputeerde Klaas Kielstra ,,een routeplanner tot realisatie van de windmolens". Provinciale Staten buigen zich in oktober over de notitie en kunnen nog aanpassingen doen. Daarna volgt het traject waarin de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en daarna een Milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Pas dan wordt duidelijk hoeveel windmolens in het gebied komen te staan en wat de masthoogte wordt. Volgens Kielstra gaat het om tien tot twintig turbines. Ook waar de windmolens komen te staan is nog niet bekend. Er is een locatiegebied aangewezen en de komende periode wordt gekeken naar de beste plek. Kielstra zegde gisteren wel toe dat de windmolens niet in de buurt komen te staan van de Pingjumer Gulden Halsband, een historische dijk bij het dorp. Het onderzoeksgebied loopt zowel ten zuiden als ten noorden van de A7. In de regio van Pingjum is veel tegenstand tegen het bouwen ten noorden van de A7. Er werd in juni nog een petitie ingeleverd bij de provincie om dat te verhinderen. Als de NRD en MER klaar zijn volgt het provinciaal Inpassingsplan (PIP). Op alle drie rapporten kan gereageerd worden. Omwonenden kunnen participeren in het windpark, tot 25 procent van de totale investering. Vervanging molens Het park zal straks 42 mW aan energie leveren. Er staan nu al tien windmolens, goed voor zes mW. Deze turbines worden gesaneerd en vervangen door nieuwe molens. De opschaling van het windpark is een initiatief van energiebedrijf Nuon en de ondernemersfamilies Brouwer en Mensonides. Het park moet er in 2020 staan. Brouwer deed in maart een vergunningsaanvraag bij de gemeente Súdwest-Fryslân om drie bestaande windmolens te vervangen. NUON deed een conceptaanvraag voor de overige zeven. Bij die aanvraag werd uitgegaan van een ashoogte van maximaal 46,5 meter. De aanvraag werd destijds geweigerd omdat de rotors te groot waren.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties