Regio woensdag, 7 september 2016

Financieel plan voor brede sluis naar Schultz gestuurd Kornwerderzand - De lobby voor een bredere sluis bij Kornwerderzand is gisteren een nieuwe fase ingegaan. Een financieel plan van de regio om de sluis te bekostigen is naar minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gestuurd. De IJsselmeerregio neemt een groot deel van de kosten op zich. Vanuit de aan het IJsselmeer gelegen gebieden is er al jaren een lobby om de sluis in de Afsluitdijk te verbreden. Nu is die veertien meter, maar om grotere schepen te kunnen doorlaten moet de sluis 25 meter breed worden. De totale kosten worden op 146 miljoen euro geschat. De regio heeft de afgelopen periode gewerkt aan een financieel plan voor de verbreding. Die is gisteren naar de minister gestuurd, namens de provincies Fryslân, Flevoland, Drenthe en Overijssel, en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen, De Fryske Marren, Urk, Meppel, Zwolle en Kampen. Van die overheden zijn momenteel alleen Fryslân en Flevoland, Overijssel en Súdwest-Fryslân bereid om financieel bij te dragen. Fryslân wil vijftien miljoen neerleggen en Súdwest-Fryslân één miljoen. Flevoland en Overijssel nemen samen zes miljoen voor hun rekening. Vanuit het Waddenfonds is een bijdrage van tien miljoen aangevraagd. De Europese Unie wordt gevraagd om minstens zestien miljoen te betalen uit het Ten-T-programma. Vanuit het bedrijfsleven wordt 26 miljoen euro verwacht middels een tol op scheepspassages. 23,5 miljoen euro komt uit het onderhoudspotje voor de huidige sluis. Deze bijdrage is al toegezegd. Verder wordt 22 miljoen euro verwacht door optimalisaties bij het werk. Zo kan het werk gecombineerd worden met ander werk aan de Afsluitdijk. Voor het rijk blijft dan een rekening van dertig miljoen euro over. Er zijn meerdere onzekerheden in het plan. Zo werd een eerdere aanvraag voor de Europese bijdrage afgewezen. Het plan is inmiddels aangepast en er wordt een nieuwe poging gedaan. De initiatiefnemers proberen nog mee te dingen in de huidige ronde, omdat daar mogelijk geld overblijft. Als dat mislukt volgt in 2018 een nieuwe poging. Als de opbrengsten uit optimalisaties in het werk tegenvallen kunnen de kosten voor Fryslân toenemen. De bijdrage vanuit het bedrijfsleven komt mogelijk vanuit een Tolwet. Negen bedrijven, waarvan Koninklijke De Vries Scheepsbouw uit Makkum de enige uit Fryslân, betalen middels die tol binnen ongeveer twaalf jaar mee. Per schip van meer dan veertien meter breed wordt dan tol betaald per passage. Nu worden grote schepen in delen verplaatst en bij Amsterdam opnieuw ingezet. Volgens de provincie is dit duurder dan de tol. De genoemde overheden zouden de 26,5 miljoen euro dan eerst voorschieten. 'Den Haag’ moet wel instemmen met het opstellen van zo’n wet. De sluis kan in 2020 opgeleverd worden. Provincie Fryslân wil de bouw beheren. Als de sluis verbreed wordt zal de vaarweg van Kornwerderzand tot de Ketelbrug verdiept worden. Het verbreden van de sluis moet 2500 tot 3000 nieuwe banen opleveren en de scheepsbouw in de regio een impuls geven. Schultz zegde eerder toe dat ze creatief zou kijken naar de bekostiging van de verbreding, op aandringen van de Tweede Kamer. Ze gaat onder meer kijken of het werk vanuit het Deltafonds betaald kan worden. Dat fonds bevat geld voor investeringen in waterveiligheid.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties