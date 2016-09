Regio woensdag, 7 september 2016

Stenden: meer pabostudenten dan vorig jaar

Leeuwarden - Het aantal inschrijvingen voor de pabo is bij Stenden nu al meer dan vorig jaar. Dat maakte voorzitter Leendert Klaassen van het college van bestuur gisteren bekend tijdens de opening van het hogeschooljaar.

Het aantal pabostudenten nam de afgelopen jaren af door de invoering van taal- en rekentoetsen. Daarnaast was de uitval onder eerstejaars pabostudenten fors. In het collegejaar 2014-2015 haakte 50 procent van de pabostudenten in het eerste jaar af. Volgens Klaassen is deze uitval afgenomen en was het percentage van vorig jaar 30 procent.

Vestigingsdirecteur Herman Hoedemaker van de pabo is blij met deze ontwikkeling. ,,Voor de zomervakantie kreeg ik van diverse bovenschoolse organisaties nog de vraag of wij studenten hadden die bijna klaar waren en konden beginnen met invalwerk." Volgens Hoedemaker lopen de invalpools van bovenschoolse organisaties leeg, wat duidelijk maakt dat de vraag naar basisschoolleerkrachten toeneemt. Daarnaast wordt voor 2020 een tekort voorspeld omdat oudere leerkrachten met pensioen gaan. Hoedemaker: ,,Voor Fryslân is dit een nieuwe situatie want jarenlang hadden we hier juist een overschot van basisschoolleerkrachten." Hoedemaker kreeg dan ook regelmatig de vraag van bovenschoolse organisaties uit het Westen of zijn studenten ook daar aan het werk wilden.

De afgenomen uitval in het eerste jaar was volgens voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad te danken aan de betere aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Rosenmöller: ,,Noord-Nederland is een van de weinige regio’s met een netwerk waarin het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs samenwerken om de aansluiting zo goed mogelijk te laten verlopen. In dat opzicht is deze regio een voorbeeld voor de rest van Nederland."

De inschrijfperiode loopt deze maand nog door. Vanaf 1 oktober wordt het aantal nieuwe studenten per opleiding officieel vastgesteld.

