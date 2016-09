Economie woensdag, 7 september 2016

Noorden gaat de sojateelt stimuleren

Leeuwarden - De provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en de landelijke overheid willen bewerkstelligen dat er binnen enkele jaren op minimaal tienduizend hectare soja wordt geteeld. Dit moet er mede voor zorgen dat de invoer van deze grondstoffen voor verschillende voedingsmiddelen en voor veevoer, uit landen als Brazilië vermindert. Nu worden er in landen in Zuid-Amerika nog massaal regenwouden gekapt voor de teelt van dit gewas. Om de teelt in het Noorden te stimuleren werken de provinciale overheden samen met het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en diervoer- en adviesbedrijf Agrifirm.

Om akkerbouwers over te halen mee te doen met de ambitie wordt er in de komende jaren een vergoeding gegeven voor de teelt. ,,Het gaat om een vergoeding per ton, dat betekent dus een prikkel om zoveel mogelijk van een hectare te halen. De vergoeding komt overeen met 200 tot 220 euro per hectare", legt Ruud Tijssens uit. Tijssens is directeur Corporate Affairs bij Agrifirm Group en betrokken bij het project. ,,We gaan er vanuit dat we komend jaar enkele honderden hectares kunnen inzaaien, het jaar erna 1500 en in het derde jaar drieduizend hectare."

In de afgelopen jaren is er op kleine schaal een proef geweest met de teelt van soja (tot een oppervlakte van honderd hectare). De resultaten waren hoopgevend al moet het gewas nog meer worden veredeld voor de Nederlandse omstandigheden. Van oorsprong groeit het in de (sub)tropen. 'Voor een professionele teelt moet de productiviteit nog verder worden verhoogd en moeten betere vroegrijpe rassen worden geďntroduceerd’, meldt Agrifirm. 'Vandaar ook dat we akkerbouwers zoeken die hier aan mee willen werken en kennis willen opdoen en dat met ons delen.’ De betrokken landbouwgedeputeerden van de drie provincies, onder wie de Friese bestuurder Johannes Kramer, stellen dat het gaat om innovaties die gericht zijn op duurzaamheid en bijdragen aan een economische groei en betere leefomgeving.

De betrokken ministeries gaan zich inzetten om de productie maximaal te bevorderen door knellende wet- en regelgeving aan te passen. ,,Ook zetten ze zich in voor het fiscaal aantrekkelijker maken van de aankoop van benodigde apparatuur", legt Tijssens uit. ,,En er wordt ingezet op meer vergoedingsregelingen en extra geld voor onderzoek via het topsectorenbeleid."

Reacties: