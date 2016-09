Sport dinsdag, 6 september 2016

'Olyphia in het klein´ vindt in Zandhuizen warm voetbalnest Edward Jorna Een goede buur is beter dan een verre vriend. Het is een gedachte die opkomt bij een nadere inspectie van het basiselftal van zondag vierdeklasser Zandhuizen. Van nummer 22, goalie Jeffrey Krol, tot de nummer 10, spits Ronald Mulder: allen hebben ze een verleden bij buurman Olyphia uit Noordwolde. ,,Uniek en bijzonder", zegt aanvoerder Martijn Boers. ,,En het zegt alles over deze club. Hecht en sfeervol." Kortom: een prima uitvalsbasis voor spelers die het bij Olyphia niet hebben gered. Zandhuizen. De grens met Drenthe ligt om de hoek en als je een uurtje stevig doorwandelt ben je ook al in Overijssel. Fries? Nee. Friezen zijn hier 'buitenlanders´, amper te verstaan. Hoe ze zichzelf dan wel voelen? Nederlander. Of beter: Stellingwerver. De regio is rijkelijk bedeeld met voetbalclubs en het aardige is dat Zandhuizen na de promotie vorig seizoen naar de vierde klasse (via de nacompetitie) tal van naburige clubs de loef heeft afgestoken. Het maakt de club best een beetje trots en dat mag ook als je ziet met hoeveel liefde tal van vrijwilligers de club op de been houden. Met twee seniorenteams en twee jeugdteams (onder 9 en onder 11) lijkt de toekomst van Zandhuizen echter niet erg rooskleurig. Mis! ,,Drie jaar geleden hadden we helemaal geen ..... De rest van dit verhaal leest u in het Friesch Dagblad

