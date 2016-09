Sport dinsdag, 6 september 2016

Eise maakt succes Chardon compleet Bram Buruma - Drogeham> Jelmer Chardon reed in Drogeham naar de nationale titel Friese dekhengsten voor de sjees. Met Eise maakte de Jorwerter het toch al succesvolle seizoen zaterdag compleet, met eerder op de dag ook al de hoogste waardering bij de nieuwelingen. Het kan niet op deze zomer voor Jelmer Chardon. De nieuwkomer in de nationale concoursen reed met Eise 489 van het ene naar het andere succes, met zaterdag in het concours hippique in Drogeham voor de ogen van zo´n 4000 toeschouwers als absolute hoogtepunt de titel bij de dekhengsten voor de sjees. Vier weken na de al helemaal verrassende titel met Eise in de ereklasse, was er opnieuw de hoogste waardering voor de zevenjarige nakomeling van de hengst Maurits. Natuurlijk stak het Chardon dat slechts vier hengstenhouders het aandurfden om zich aan te melden voor dit kampioenschap. Misschien omdat andere hengstenhouders met Eise als topfavoriet aan de start bang waren dat zij alleen maar konden verliezen en dat is niet goed voor hun staat van dienst in de fokkerij. Chardon zocht tevergeefs naar een verklaring voor de afwezigheid van meer concurrenten, maar het maakte voor hem feitelijk niets uit. De hengsten die er wel waren, maakten er een spannend kampioenschap van en Chardon .... De rest van dit verhaal leest u in het Friesch Dagblad

