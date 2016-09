Regio dinsdag, 6 september 2016

Wie goed in zijn vel zit, doet actiever mee

Drachten - Drie jaar geleden gooide Grace Geertsma (nu 31) uit de Drachtster wijk De Venen het roer van haar leven om. Op uitnodiging van programmaleider Anneke Meijer van Gezond in Smallingerland besloot ze om vrijwilliger te worden bij LEFF (Lifestyle, Energy, Friends, Fun), een tien weken durend leefstijlveranderend stimuleringsprogramma voor kinderen met ongezond overgewicht en hun ouders. Haar leven zou nooit meer hetzelfde zijn.

Ze viel dertig kilo af, heeft inmiddels een baan van een paar uur in de week en draait nu al drie jaar mee in het LEFF-programma. ,,Kijk maar: ze is vitaal en straalt helemaal", zegt Meijer, die daarmee inderdaad geen woord te veel zegt. Zelfverzekerd en open vertelt Geertsma haar verhaal. Dat is wel eens anders geweest. ,,Ik heb mijn voedingspatroon veranderd, vroeger was ik een emotie-eter. Ik ben ook gaan sporten en heb meegedaan aan de Ladiesrun in Groningen. Mijn drie kinderen hebben een leukere moeder gekregen. Dit heb ik allemaal zelf moeten doen, maar je hebt iemand nodig die in je gelooft. In mijn geval was dat Anneke. Zij gaf mij het gevoel dat ik gewenst ben en daardoor kon ik ook weer in mezelf gaan geloven."

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid was gisteren in Smallingerland om zijn licht op te steken over de besteding van de Gids-gelden.

