Regio dinsdag, 6 september 2016

Massaal protest tegen huisvesting statushouders Joure - Bij De Fryske Marren zijn veel reacties binnengekomen op het huisvestingsplan voor statushouders. Er is massaal tegen geprotesteerd. De gemeente kreeg 206 reacties, van in totaal 678 inwoners. De reacties zijn naar de gemeenteraad gestuurd, met een toelichting van het college van burgemeester en wethouders. De Fryske Marren moet in 2017 aan 185 statushouders huisvesting bieden. Een deel van de vluchtelingen kan terecht in een sociale huurwoning. Voor de resterende 89 statushouders wil de gemeente tijdelijke woningen bouwen. Het college stelt voor om de units over de hele gemeente te verdelen. Er staan woningen gepland in Echten, Joure, Langweer, Lemmer, Oudehaske, Scharsterbrug, Sintjohannesga en Sint Nicolaasga. Het gaat steeds om clusters van zes en twaalf units. Het huisvestingsplan van het college valt bij veel mensen niet in goede aarde, blijkt uit de reacties. Er is kritiek op de locatiekeuze, het voornemen om zes en twaalf wooneenheden bij elkaar te plaatsen en de duur van de huisvesting (maximaal tien jaar). 'De verdeling tussen de statushouders per plaats is volgens mij onjuist, waardoor Oudehaske in verhouding te veel statushouders moet opvangen“, schrijft bijvoorbeeld een inwoner van die plaats. Het is een van de reacties op het collegevoorstel in Oudehaske, een dorp met zo“n tweeduizend inwoners, twaalf units te bouwen tussen de Būgel en de Turfkoer. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 6 september.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties