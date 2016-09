Regio maandag, 5 september 2016

Holwerd aan Zee heeft een eigen atlas Holwerd - Holwerd aan Zee, het project met een doorbraak in de zeedijk een toeristische impuls aan Holwerd te geven, bestaat alleen nog op de tekentafel, maar studenten van InHolland Hogeschool uit Delft hebben al een atlas gemaakt van het projectgebied. De 228 pagina´s tellende digitale atlas geeft een uitgebreid historisch en actueel overzicht van alle belangrijke thema´s die te maken hebben met Holwerd aan Zee. Dat is volgens Marco Verbeek, vicevoorzitter Stichting Holwerd aan Zee nodig omdat steeds meer studenten met het project Holwerd aan Zee aan de slag gaan maar informatie over het gebied en de geschiedenis van het landschap moeilijk is te vinden. Lees het hele artikel in de papieren krant van 5 september 2016

