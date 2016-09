Regio maandag, 5 september 2016

Lekker chillen en kletsen in het Nest op azc Burgum Burgum - Kosar Rakimi, Melika Kotfi en Hilda Idubo bewegen synchroon op de maat voor de spiegel in het Nest op het asielzoekerscentrum in Burgum. De dansjes en bewegingen worden voor een laatste keer gerepeteerd, voordat ze zometeen op het podium staan tijdens de feestelijkheden voor de opening van het Nest. ,,Dit is een veilige plek voor de kinderen, een nest", legt Geja van Dam van het azc in Burgum uit. ,,Het idee komt uit Bosnië, waar ze na de oorlog veilige plekken realiseerden voor kinderen die de oorlog hadden meegemaakt." Kinderen in asielzoekerscentra hebben tijdens de asielprocedure vaak extreme en chronische stress, geeft Van Dam aan. De vlucht uit het thuisland, onzekerheid over het verblijf in Nederland, angst voor uitzetting en het steeds weer moeten loslaten van vriendjes en vriendinnetjes zijn een grote belasting. Er wordt voortdurend een beroep gedaan op de veerkracht van deze kinderen. Van sommige kinderen zijn de ouders niet goed in staat hen op dat moment te bieden wat nodig is, en vaak sluit reguliere hulpverlening onvoldoende aan om dat op te vangen. Daarom introduceerde stichting De Vrolijkheid Veilig nest in Niemandsland (kortweg Nest) ook in Nederland. Lees het hele artikel in de papieren krant van 5 september 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties