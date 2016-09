Regio maandag, 5 september 2016

Fries taalbeleid moet serieuzer aangepakt Leeuwarden - Het Friese taaladviesorgaan DINGtiid vindt dat Friese gemeenten en de provincie te weinig werk maken van een Fries taalbeleid. Dat schrijft de organisatie in een brief aan Provinciale Staten. In de onlangs verschenen beleidsbrief Mei hert, holle en hannen stelt GS dat alle Friese gemeenten in 2020 een taalbeleid moet hebben vastgesteld. In 2019 moet het Fries op bestuurlijk en gerechtelijk vlak ingevoerd zijn. Maar volgens DINGtiid is er al sinds 2014 de Wet Gebruik Friese taal waar dit soort zaken in geregeld zijn. Voor een snellere uitvoering van de taalwet moet er volgens het adviesorgaan meer sturing vanuit de provincie komen. In een eerder advies had de organisatie al gepleit voor een coördinator ('taalskipper’) die daarvoor kan zorgen. Friese gemeenten zitten wat betreft de aandacht voor en bevordering van het Fries ook niet op één lijn, concludeert DINGtiid uit een enquête die zij onder de negentien Friese gemeenten hield die onder de taalwet vallen. Dat zijn alle Friese gemeenten behalve Ameland, Terschelling, Schiermonnikoog, Vlieland en Weststellingwerf. Lees het hele artikel in de papieren krant van 5 september 2016

