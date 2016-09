Geloof & Kerk maandag, 5 september 2016

Inzet PThU: constructieve theologie en brede samenwerking Utrecht - ,,Wij willen allround protestantse theologie bedrijven. Protestantse kerken en andere organisaties voorzien van uitstekend geschoolde, vakbekwame theologen, en wij willen aan de samenleving duidelijk maken dat theologische vragen en antwoorden van wezenlijk belang zijn." In deze termen zette Mechteld Jansen, rector van de universiteit die predikanten opleidt voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de agenda van de universiteit neer in haar rede bij de opening van het academisch jaar. Zoals inmiddels traditie, werd deze plechtigheid gehouden in de Janskerk, in het centrum van Utrecht. Engagement ,,Met trots mogen wij naar buiten brengen wat we leveren als PThU: geŽngageerde, constructieve theologie. Onze medewerkers onderscheiden zich namelijk door een bovengemiddelde mate van engagement - dat heeft onderzoek uitgewezen. En onze studenten: scherp van geest, diep geworteld, breed georiŽnteerd en rijk aan spiritualiteit." ,,Binnen en buiten de kerk moet men weten dat men eigenlijk om jullie staat te springen", voegde Jansen eraan toe, zich richtend tot de aanwezige studenten. Ze zei dat het voor de PThU een blijvende uitdaging is om alert te zijn op de veranderingen die zich voordoen in de kerken, en op de veranderende vragen en veranderende voorkennis en vaardigheden waarmee nieuwe studenten binnenkomen. Hoeveel studenten dit jaar starten aan de vestigingen van de PThU in Groningen en Amsterdam werd niet genoemd. Navraag leerde dat de aantallen studenten die dit jaar starten met een van de masteropleidingen van de PThU nog niet definitief zijn. Wel lijkt zich inmiddels af te tekenen dat de aantallen lager zijn dan vorig jaar en dat geen van de nieuwe groepen uit meer dan tien studenten zal bestaan. Jansen beperkte zich tot de constatering dat de totale hoeveelheid 'premasterstudentení de aantallen enigszins flateert. Deze groep van doorstromers van hbo-opleidingen theologie en mensen die een theologische master willen gaan doen na een andere universitaire master, blijkt dit jaar te bestaan uit zoín zestig studenten. Studerend in deeltijd doen deze doorstromers gemiddeld twee jaar over een schakelprogramma. De uitdaging hier is om deze mensen vast te houden tot in de masteropleidingen. Radicale orthodoxie Het openingscollege werd verzorgd door prof. dr. John Milbank, hoogleraar religie, politiek en ethiek aan de universiteit van Nottingham. Milbank is een vooraanstaand vertegenwoordiger van de stroming die 'Radical Orthodoxyí genoemd wordt, en is een van de zeven theologen die in het boek Toptheologen, Theologie aan het begin van de 21e eeuw beschreven wordt. De naam Radical Orthodoxy lijkt misschien een rigoureus en star traditionalisme te suggereren, het is bedoeld als verwijzing naar de wortels (radices in het Latijn) van het christendom zoals naar voren komt in de rechte leer zoals neergeslagen in de oecumenische geloofsbelijdenissen (de Apostolische geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius). In een lang en degelijk verhaal zette Milbank zijn gedachtegoed uiteen. Sinds de Duitse filosoof Friedrich Schleiermacher (1768-1834) heeft de theologie haar eigen graf gegraven door concessies te doen aan seculiere, wereldse normen. De theologie heeft zich in een uithoek van de wetenschap laten wegdrukken, en de splitsing van de theologie in allerlei subdisciplines miskent de openbaring door de drie-enige persoonlijke God die vooral liturgisch beantwoord moet worden. Want door de liturgie komt de mens volledig tot leven. De theologie heeft de academie iets te bieden dat geen enkele andere wetenschappelijk discipline kan: bemiddeling van het hogere, het absolute, via natuur en geschiedenis. In alle opzichten zou de theologie gezien moeten worden als koningin der wetenschappen, een positie die de theologie ten onrechte verloren heeft volgens Milbank. Vreemdeling Traditioneel gaat bij de Protestantse Theologische Universiteit een kerkelijke viering vooraf aan de academische plechtigheid. In deze viering hield dr. Renť de Reuver, de nieuwe scriba van de PKN, de overdenking. Uitgaand van het verhaal in Handelingen 8, waarin de apostel Filippus de kamerheer van de koningin uit EthiopiŽ ontmoet en doopt, concludeerde hij dat mensen die door anderen niet worden geteld, wel gezien worden door de Geest. Aan het slot van de plechtigheid werd de uitslag bekendgemaakt van de verkiezing van de docent en de student van 2015-2016. Jan Muis, de hoogleraar dogmatiek die het afgelopen jaar zijn gedachtegoed samenvatte in Onze Vader. Christelijk spreken over God, werd de docent van het jaar. Hij weet zijn 'droge vakí dicht bij de praktijk van het leven van alledag te brengen, concludeerde de jury, in colleges die doorspekt zijn met humor. In zijn dankwoord gaf Muis aan zich te voelen als iemand die de loterij gewonnen had, zonder dat hij een lot had gekocht.

