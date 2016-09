Regio maandag, 5 september 2016

Onweer dwarsboomt loop op Afsluitdijk Kornwerderzand - Het hardloopevenement Afsluitdijk Open op de Afsluitdijk is zaterdagavond vanwege verwachte slechte weersomstandigheden afgelast. De kans is klein dat de 7500 deelnemers hun inschrijfgeld terugkrijgen. ,,Wij vinden het ook heel jammer dat we het moesten afgelasten. Maar omwille van de veiligheid van de lopers, fans en vrijwilligers besloten we dat het toch niet kon doorgaan", aldus Koen Hermens van organisator House of Sports. Vooral het risico op een blikseminslag bij lopers in een open vlakte omgeven door water was volgens hem aanzienlijk. Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten waren het volgens hem met dit besluit eens. De loop zou in de nacht van zaterdag op zondag plaats vinden. Er was echter tussen zondagochtend vier en acht uur kans op onweer, forse buien en windstoten boven windkracht 6. Juist op dat tijdstip zou een groot deel van de 7500 lopers, tweeduizend fans en vijfhonderd vrijwilligers op de Afsluitdijk zijn. Lees het hele artikel in de papieren krant van 5 september 2016

