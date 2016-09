Regio zaterdag, 3 september 2016

Omroepfusie is voorlopig uitgesteld Leeuwarden - Het kabinet heeft geen besluit genomen over de toekomst van de regionale omroepen. Het wetsvoorstel om de zenders te moderniseren is aangehouden, omdat er te weinig draagvlak is voor het plan. Het voorstel van staatssecretaris Sander Dekker voorzag in een samenwerkingsverband van de dertien omroepen, in een op te richten stichting Regionale Publieke Omroep. Acht van de dertien regionale omroepen, waaronder Omrop Fryslân, zien de reorganisatie niet zitten. Zij vrezen dat ze na de fusie niet meer de baas zullen zijn over de eigen programmering. Het wetsvoorstel is er weliswaar in samenwerking met de omroepen gekomen, maar het wetsartikel waarin is geregeld dat de media-instellingen baas blijven over de eigen programmering, wilde Dekker schrappen. Voor het merendeel van de omroepbazen was dit reden om alsnog tegen de wijziging te ageren. Slechts vijf van de dertien omroepen staan momenteel nog achter het samenwerkingsplan. Naast RTV Noord zijn dit Omroep Flevoland, RTV Utrecht, RTV Rijnmond en de regionale omroep van Noord-Holland, NH. Jan Koster, directeur van Omrop Fryslân, is blij dat de invoering van de wet voorlopig wordt uitgesteld. ,,Wy kinne no earst mei inoar yn petear. Mar wannear dat plak fine sil, is net dúdlik. It kin ek dat it oer de ferkiezingen hinne tild wurdt." Bezuiniging De bezuiniging van zeventien miljoen blijft staan. Omrop Fryslân krijgt volgend jaar 1,4 miljoen euro minder. Dat is een flinke bezuiniging op een jaaromzet van ruim vijftien miljoen euro (jaarcijfers 2015). De provincie Fryslân heeft eerder toegezegd de bezuiniging deels te compenseren met een bijdrage van 655.000 euro. ,,Wy hoopje dat de provinsje him oan de tasizzing hâldt. Strikt formeel is it bedrach keppele oan de nije wet. Mar wy hawwe dat jild wol nedich." De provincie Groningen heeft laten weten geen bijdrage te zullen geven om het inkomstenverlies van rijkswege te compenseren aan RTV Noord. Gijs Lensink, hoogste baas bij de Groninger omroep, zegt op RTV Noord dat zowel het personeel als de kijker de bezuinigingen zal merken.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties