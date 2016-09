Regio zaterdag, 3 september 2016

Jorritsma: meer ambitie nodig bij Friese gemeenten Leeuwarden - Friese gemeenten moeten meer ambitie tonen om de lokale economie te stimuleren. In veel gemeenten waren de afgelopen jaren te weinig ideeën voor nieuwe projecten die een echte stimulans vormden voor de werkgelegenheid. Dat zegt commissaris van de Koning John Jorritsma in een afscheidsinterview met het Friesch Dagblad. Jorritsma verwijst naar het stimuleringsprogramma Wurkje foar Fryslân, waarbij de provincie zo´n 200 miljoen euro uitgeeft voor maatregelen die de werkgelegenheid moeten verbeteren. Als onderdeel van dat programma konden gemeenten in 2014 geld krijgen voor zogenoemde quick wins, projecten die niet door de ambtelijke molen hoefden en daardoor op korte termijn een stimulans voor de werkgelegenheid konden vormen. ,,Die quick wins waren bedoeld als versnelling van de economische groei. Het moest niet gaan om een glijbaan of een speeltuin, de maatregelen moesten leiden tot een structurele verbetering van de werkgelegenheid." Volgens de VVD´er kwamen de Friese gemeenten met projecten waaruit relatief weinig ambitie bleek. ,,Echt goede nieuwe ideeën kwamen uiteindelijk niet op het kleed. De meeste projecten zijn uiteindelijk soft wins geworden." Specifieke projecten of gemeenten wil Jorritsma niet noemen, maar het geldt volgens hem voor een groot deel van de gemeenten. ,,Het kan gebeuren dat je geen geld hebt, maar de ambitie moet er wel zijn. Als een nieuwe rondweg gewenst is maar de gemeente die niet kan betalen, moet het plan wel altijd op de plank liggen. Dan kan het er meteen bij worden gepakt." De commissaris vindt verder dat de gemeenten zich te gemakkelijk tot de provincie wenden als ze geld nodig hebben. Daardoor ontbreekt de creativiteit om alternatieve geldbronnen te zoeken. ,,Er wordt veel te gemakkelijk naar de provincie gekeken. Iedereen wil de provincie als pinautomaat gebruiken, onder het mom van 'het geld is van ons allemaal´. Al is het ook deels onze eigen schuld. Ik kan me voorstellen dat wij de afgelopen jaren het gevoel hebben gegeven: bij ons is geen nee te koop. In de toekomst moet dat anders, zeker omdat de begroting van de provincie de komende jaren met 25 procent wordt teruggebracht." Jorritsma neemt woensdag afscheid van Provinciale Staten en wordt op 13 september geďnstalleerd als burgemeester van Eindhoven. Op diezelfde dag begint Joan Leemhuis-Stout als waarnemend commissaris van de Koning van Fryslân. Zij blijft in functie als waarnemer tot een nieuwe commissaris van de Koning is benoemd.

