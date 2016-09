Geloof & Kerk zaterdag, 3 september 2016

Ruard Ganzevoort nieuwe decaan Godgeleerdheid VU Amsterdam - Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam benoemt met ingang van 1 januari 2017 prof. dr. Ruard Ganzevoort tot decaan van de faculteit Godgeleerdheid. Dat is gisteren bekendgemaakt. Hij volgt hiermee prof. dr. Wim Janse op, die ruim acht jaar als decaan werkzaam is geweest. Naast het decanaat blijft Ganzevoort lid van de Eerste Kamer, namens GroenLinks. Ganzevoort noemt het een grote eer en uitdaging om als decaan de faculteit te mogen dienen. ,,Het is een faculteit die academisch veel kan en die een prachtige verscheidenheid in huis heeft. Daarmee stelt deze faculteit op een unieke manier de complexe betekenis van religie in de samenleving en binnen geloofsgemeenschappen aan de orde. Ik zie ernaar uit om dat profiel intern verder te versterken en naar buiten toe te vertegenwoordigen." Ganzevoort is van huis uit predikant. Hij stond in de Nederlands Gereformeerde Kerken, in de gemeenten van Alkmaar, Wormerveer en Doorn. Als docent en later hoogleraar Praktische Theologie was hij verbonden aan de Protestanste Theologische Universiteit in Kampen (1996-2007) en sinds 2005 in diezelfde functie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 2011 is hij lid van de Eerste Kamer.

