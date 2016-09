Regio zaterdag, 3 september 2016

Opa´s en oma´s fietsen voor klimaat

Blauwhuis - Dinsdag begint de vierdaagse fietstocht die van Den Haag naar Groningen voert. Het is een initiatief van de beweging Grootouders voor het klimaat. ,,Niet alleen grootouders, maar iedereen die wil meefietsen, is welkom", verzekert Annelies Bol van duurzaamheidsorganisatie Urgenda die de tocht organiseert.

,,We horen steeds vaker dat grootouders heel bezorgd zijn in wat voor wereld hun kleinkinderen komen te leven nu de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker worden. Deze groep laat niet zo snel van zich horen en heeft hiermee nu een platform waar ze hun zorgen kunnen uiten. Opa´s en oma´s zien al in hun eigen leven de gevolgen van de opwarming van de aarde. Hun huis dat nooit wateroverlast had, is in de afgelopen tien jaar drie keer na een hoosbui ondergelopen. En ga eens met boeren praten over wat ze merken van de klimaatverandering; ondergelopen akkers en oogsten die mislukken. Die ervaringen van verandering kent de jongste generatie niet. "

Taeke Kuipers (63) is een van die bezorgde grootouders. Hij en zijn vrouw hebben acht kinderen en twee kleinkinderen. Zelf is hij zich in de loop der jaren bewuster geworden van de schade die mensen kunnen toebrengen aan het milieu. ,,Ik zit in de bouwwereld. Onlangs bouwde ons bedrijf mee aan een passiefhuis (woning met minimaal warmteverlies, TK). Dan ontdek je dat het eigenlijk vrij simpel en helemaal niet zo veel duurder is om een huis te bouwen dat haast geen energie gebruikt. Met zonnepanelen en een zonneboiler op het dak verbruik je al geen fossiele energie meer."

Zelf heeft hij zonnepanelen op het dak die voorzien in zijn stroomverbruik.

Knop moet om

Door mee te fietsen, wil hij mensen er bewust van maken dat er een knop om moet in onze manier van leven. Dat dat lastig is, merkt hij zelf. ,,Ik realiseer me dat ik met de auto naar Drenthe rij om een stuk mee te kunnen fietsen. Maar soms moet je inconsequent zijn om uiteindelijk een omslag te kunnen bewerkstelligen."

Kuipers fietst één etappe mee. ,,Ik zit ook met mijn werk, maar ik vind het wel belangrijk mee te doen, al is het een dag."

Bol verwacht dagelijks zo´n veertig tot vijftig fietsers in de karavaan. ,,Maar het kunnen er ook zo maar veel meer zijn. Voor de Urgenda Climate Miles-wandeltocht van Utrecht naar Parijs, afgelopen november, hadden we ook op zo´n deelnemersveld gerekend. Maar uiteindelijk liepen in totaal duizenden mensen mee."

Per dag wordt rond de tachtig kilometer afgelegd. De route loopt langs stations zodat mensen op diverse momenten kunnen aan- of afhaken. Bol: ,,Het gaat vooral om aandacht vragen voor het klimaat en contacten leggen om verduurzaming te stimuleren. We moeten over vijftien jaar van het gas af zijn. Onderweg fietsen we langs duurzame energieprojecten die oplossingen bieden als alternatief voor fossiele brandstoffen. En ondernemers die met duurzame oplossingen bezig zijn, vertellen waar ze tegen aan lopen."

Naast opa´s en oma´s hebben ook wethouders en Statenleden zich aangemeld. ,,Voor gemeentes en provincies is de tocht ook een mooie gelegenheid om duurzaamheid tussen de oren van de burgers te krijgen."

