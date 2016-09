Economie zaterdag, 3 september 2016

Installatie tv-schermen in Thialf race tegen de klok Heerenveen - Nieuw Thialf opent begin november de deuren voor het schaatsseizoen, maar de kans is groot dat de vernieuwbouw van het stadion dan nog niet helemaal af is. Het ophangen van 120 led-televisieschermen wordt in elk geval een race tegen de klok, zo bleek gistermiddag bij een kort geding in de rechtbank. De PTH Groep uit Kollumerzwaag vecht de aanbesteding van de klus aan. ,,Het wordt een toer om op tijd alles gemonteerd en werkend te krijgen", zei projectdirecteur Willem Jan van Elsacker. Begin oktober moeten de schermen geÔnstalleerd worden. Thialf wilde de klus gunnen aan Heuvelman Sound & Vision uit Culemborg. Daar maakte PTH bezwaar tegen. Het bedrijf uit Kollumerzwaag stelde de enige van de vijf aanbieders te zijn die een geldige aanbieding had gedaan. Thialf kwam er daarop achter dat er fouten in de procedure waren gemaakt. Zo bleek dat de eisen van specificaties dusdanig waren dat de inschrijvers alleen gebruik zouden kunnen maken van apparatuur van Sony, wat bij nader inzien in strijd zou zijn met mededingingsregels. Daarop besloot Thialf een heraanbesteding te doen, waar alle vijf eerdere aanbieders opnieuw op mochten inschrijven. En passant werd het aantal tv-schermen verlaagd van 144 naar 120, omdat de biedingen allemaal flink boven de raming uitgingen. De PTH Groep ging niet op dat aanbod in. Volgens advocaat Alex Welvering is er risico op manipulatie en kon Thialf de opdracht naar Heuvelman toeschrijven. Hij vindt dat het Friese bedrijf de opdracht hoort te krijgen. Directeur Wijnand Fijnvandraat betreurde de stap naar de rechter. De PTH Groep is al jaren sponsor en heeft nog steeds een goede relatie met het grootste deel van de medewerkers van Thialf. ,,Maar als ik deze gang van zaken vergelijk met andere aanbestedingen, dan is het wel heel uitzonderlijk wat hier gebeurt. Dit zijn we zo niet gewend." Volgens PTH, dat veel doet in het onderwijs, is bovendien de Aanbestedingswet van toepassing, omdat Thialf volledig in overheidshanden en van algemeen nut is. Volgens advocaat Fanauw Hoppe van Thialf hoefden de Europese aanbestedingsregels echter alleen bij de verbouw zelf te worden gehanteerd, en is Thialf geen publieke instelling. ,,Thialf draagt ondernemersrisico. De evenementen en activiteiten zijn van commerciŽle aard." Niet zorgvuldig Rechter Jeff Biesma vond de hele gang van zaken niet getuigen van een zorgvuldig proces. Hij komt woensdag met een verkort vonnis. Er is haast geboden. Tijdens de zitting zei Van Elsacker dat ,,over ruim een maand de opening is en tv-schermen dan operationeel horen te zijn". Volgens een woordvoerder van Thialf is de officiŽle opening pas in januari.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties