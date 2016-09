Regio vrijdag, 2 september 2016

Burdaarder zeilt fossielvrij en comfortabel de wereld rond Burdaard - Het komende anderhalf jaar vaart hij met zijn zelfgebouwde duurzame jacht de Ya (Chinees voor eend) zonder gebruik van fossiele brandstoffen, energieneutraal en het milieu niet belastend de wereld rond. ,,Ik ben niet de eerste die dit fossielvrij doet. Een groep Zwitsers deed dat al eerder. Maar zij hadden een enorme hightech catamaran en aten bij wijze van spreken de hele reis sla om energie op koken te besparen. Ik reis met een comfortabel en ruim jacht. Met een inductiekookplaat, combi-oven en een koel-/vriesinstallatie. Anders dan de Zwitserse boot, kan een doorsnee gezin met de Ya een relaxte energieneutrale zeilvakantie houden." Het is niet het enige verschil met de Zwitsers. ,,Die werden volledig door de overheid gesponsord. Ik heb er zelf veel geld in gestoken en ik word gesteund door het bedrijfsleven. Ik kreeg in het kader van elektrisch varen nog een kleine subsidie van de provincie, dat was alles. Eigenlijk onbegrijpelijk. In Nederland hebben we de mond vol van duurzaamheid. Dan kun je met het stimuleren van inventieve groene pleziervaart toch goede sier maken?" Lees het hele artikel in de papieren krant van 2 september 2016

