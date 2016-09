Regio vrijdag, 2 september 2016

Fietspaal helpt tegen sluipverkeer, maar zorgt ook voor ongevallen Leeuwarden - Friese gemeenten gaan niet gezamenlijk afspreken dat alle fietspaaltjes worden verwijderd. Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) zei dat gisteren tijdens de vergadering van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Leeuwarden. Ze wilde een voorstel hiertoe van de Fietsersbond niet bespreken, omdat gemeenten volgens haar zelf de afweging moeten maken of ze paaltjes wel of niet laten staan. Kees Mourits van de Fietsersbond bracht het onderwerp ter sprake. Hij wees erop dat de gemeente Leeuwarden onlangs meerdere fietspaaltjes heeft weggehaald omdat ze te onveilig zijn. ,,Je wilt niet weten hoeveel mensen gewond raken door paaltjes. Dat geldt met name voor ouderen." Mourits pleitte voor een Fryslân-brede afspraak dat alle paaltjes worden weggehaald. ,,Het kost niets, het levert zelfs geld op: de gemeenten hebben dan geen onderhoud." Verwijderen In Dantumadiel zegt wethouder Roelof Bos (CDA) tegenwoordig meer oog te hebben voor de nadelen van fietspaaltjes, zoals het stijgende aantal ongevallen. Zo min mogelijk gevaarlijke obstakels plaatsen is voortaan het uitgangspunt. Dantumadiel is gisteren begonnen met het verwijderen van ruim tachtig fietspaaltjes. Lees het hele artikel in de papieren krant van 2 september 2016

