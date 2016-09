Regio vrijdag, 2 september 2016

Oppositie niet bij benoeming wethouders Buitenpost - De drie oppositiepartijen in Achtkarspelen - FNP, Gemeentebelangen en VVD - hebben gisteravond de installatie van het nieuwe college van B en W niet bijgewoond. Ook de toelichting op het coalitieakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie vond zonder deze fracties plaats. De FNP verliet de raadszaal in Buitenpost nadat op verzoek van deze partij was gestemd over het aanpassen van de vergaderagenda. De FNP wilde twee zaken van de agenda halen, namelijk het vaststellen van het nieuwe coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe wethouders. Volgens de FNP was dit nodig omdat het coalitieakkoord en de namen van de beoogde wethouders pas woensdagavond waren toegestuurd. ,,Te let om ús goed ta te rieden", aldus fractievoorzitter Sjoerd Groenhof. Groenhof sprak daarnaast zijn ongenoegen uit over het feit dat Gerda Postma namens de PvdA in het nieuwe college komt. Postma werd op 14 juli als wethouder naar huis gestuurd, samen met haar collega-wethouders van FNP en Gemeentebelangen. De motie van wantrouwen tegen het college was ingediend door Postma´s eigen partij en kreeg steun van CDA en ChristenUnie. Dat Postma nu terugkeert in het college is 'moreel verwerpelijk, onverdedigbaar en aan onze burgers niet uit te leggen´, aldus de FNP in een gisteravond verstuurde persverklaring. Gemeentebelangen Achtkarspelen en de VVD kwamen gisteravond helemaal niet naar het gemeentehuis. Lees het hele artikel in de papieren krant van 2 september 2016

