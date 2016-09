Regio vrijdag, 2 september 2016

Toch tweespalt bij eigenaars Sionsberg Dokkum - De verzoenende gesprekken tussen De Friesland Zorgverzekeraar en de eigenaren van Sionsberg in Dokkum beginnen vandaag onder een ander gesternte dan van tevoren gedacht. De eigenaren CCN, DC Klinieken en ZuidOostZorg kondigden aan eensgezind om tafel te gaan om het conflict met De Friesland over de doorstart van Sionsberg. Gisteren bleek dat die eensgezindheid ver te zoeken is. Vorige maand verbrak De Friesland het vijfjarig inkoopcontract met de drie eigenaren, met name omdat die te lang zouden talmen met het opzetten van een centrum voor anderhalvelijnszorg. Vanaf vandaag praten de partijen over hoe het nu verder moet. Aanvankelijk ging Sionsberg de gesprekken in met het voorstel gewoon door te gaan op de ingeslagen weg, want na anderhalf jaar werken aan de anderhalvelijnszorg valt niet te verwachten dat alles al op en top draait. Maar gisteren bracht De Friesland naar buiten dat er na dit voorstel, dat vorige week vrijdag werd ingediend door CCN en DC Klinieken, een tweede plan op tafel is gelegd. ZuidOostZorg zou een uitgebreid plan voor Sionsberg hebben gemaakt in samenwerking met MCL, Nij Smellinghe, Kwadrant Groep en GGZ Friesland. Dat plan werd maandag ingediend. ,,Daar ben ik zeer verrast over", zegt manager Peter Lalkens van Sionsberg. ,,Helemaal verbouwereerd. Ik ga de gesprekken in met het idee dat De Friesland zich moet houden aan het contract dat wij hebben getekend, misschien met een paar punten aanvulling. De samenwerking tussen de huisartsen en medisch specialisten om tot een anderhalvelijnscentrum te komen, ligt er." Vandaag spreekt De Friesland met DC Klinieken en CCN. Maandag volgt een gesprek met ZuidOostZorg, dat tot die tijd niets wil zeggen in de media. De Friesland-woordvoerder Rob Propsma: ,,Het leek ons het beste om twee aparte gesprekken te plannen. Dat past bij de manier waarop er niet wordt samengewerkt tussen de Sionsberg-partijen. Het primaire doel waarmee wij de gesprekken ingaan is verder gaan met de bestaande partijen. Wij zullen voorstellen om mediation in te zetten." Lalkens: ,,Dat doet De Friesland alleen maar om de boel te traineren. Wij hebben een half jaar geleden zelf voorgesteld om mediation in te zetten, maar toen weigerde De Friesland dat. Nu is ze bang dat veel klanten zullen overstappen naar een andere verzekeraar, dus probeert ze tijd te rekken tot na 1 januari." Propsma van De Friesland: ,,Het is onze bedoeling met de bestaande partijen verder te gaan. Als alle partijen het erover eens zijn dat mediation daarvoor nodig is, dan zullen we mediation inzetten. Dan gaan we zoeken naar een mediator die voor alle partijen acceptabel is." Lalkens: ,,Wij willen alles in het werk stellen om de zorg voor de regio te behouden, en als daar mediation bij hoort, dan doen we dat."

