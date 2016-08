Regio donderdag, 1 september 2016

Ooststellingwerf centrum voor betere bodem

Oosterwolde - Ooststellingwerf wil over vier jaar koploper in Noord-Nederland zijn op het gebied van kennis over duurzaam bodembeheer en verbetering van de bodem. Daartoe moet een Kenniscentrum Bodem worden opgericht, dat ondergebracht moet worden in het Ecomunity Center op het duurzame bedrijvenpark Ecomunity Park in Oosterwolde. Hogeschool Van Hall Larestein heeft onlangs Emiel Elferink benoemd tot lector bodemverbetering. Hij moet het Ecomunity Center als uitvalbasis krijgen.

Dat blijkt uit het uitvoeringsprogramma Biobased Energy Ooststellingwerf 2016-2020, waarover de gemeenteraad eind deze maand beslist. Het is de bedoeling dat bedrijven uit het kennisnetwerk zich bij voorkeur - geheel of gedeeltelijk - gaan vestigen in Ooststellingwerf. De gemeente wil zelf zes ton investeren in de uitvoering van het programma. Dat staat los van de komst van het Ecomunity Center. Daarvoor is drie miljoen euro nodig, waarvan een miljoen van de gemeente moet komen. Als de raad akkoord gaat, kan dit centrum halverwege 2018 in gebruik worden genomen.

De gemeente heeft de regie over het Ecomunity Center, dat verder kan rekenen op een miljoen subsidie van de provincie. Het andere miljoen wordt volgens programmamanager Bart Sieben gefinancierd met een lening op basis van verzekerde inkomsten. Vijf hbo- en mbo-onderwijsinstellingen en vijftien bedrijven conformeren zich voor respectievelijk minimaal vijf en drie jaar aan de gezamenlijke onderzoeks- en ontvangstlocatie. Zij staan volgens hem ook voor de exploitatiekosten.

Ooststellingwerf toont zich ambitieus en is van plan met het onderwijs onder meer proeven te doen op het gebied van bodemverbetering, groene grondruil, zadenmengsels in openbaar groen en biodiversiteit in de agrarische sector.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 1 september

