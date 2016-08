Regio donderdag, 1 september 2016

Achtkarspelen krijgt college met vier wethouders Buitenpost - Het nieuwe college van Achtkarspelen krijgt vier wethouders. Het CDA levert twee wethouders, PvdA en ChristenUnie elk een. De kandidaten worden vanavond in een extra raadsvergadering voorgedragen. Voor de PvdA keert Gerda Postma in het college terug. Het CDA schuift Harjan Bruining en Jouke Spoelstra naar voren. Voor de ChristenUnie komt Klaas Antuma in het dagelijks bestuur. Postma trad half juli af als wethouder, samen met haar collega-wethouders van FNP en Gemeentebelangen Achtkarspelen. Aanleiding was een aangenomen motie van wantrouwen tegen de drie wethouders. De in Boelenslaan woonachtige Postma krijgt in het nieuwe college de portefeuilles cultuur, onderwijs, sociaal beleid, werk en inkomen. CDAīer Harjan Bruining, inwoner van Surhuisterveen, wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles financiŽn, organisatie en economische zaken. Partijgenoot Jouke Spoelstra, inwoner van Drogeham, krijgt de portefeuille Mienskip met daarin onder meer sport, accommodatie en leefbaarheid. De 26-jarige Spoelstra is vanaf vanavond een van de jongste wethouders van Nederland. Klaas Antuma uit Buitenpost neemt in het nieuwe college woningbouw, ruimtelijke ordening en duurzaamheid voor zijn rekening. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 1 september

