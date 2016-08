Regio donderdag, 1 september 2016

Club van IndiŽgangers heft zichzelf in 2019 op

Leeuwarden - De Vereniging van Oud-Militairen IndiŽ- en Nieuw Guinea-gangers Nederland heft zich 1 januari 2019 op. ,,Het ledenaantal wordt steeds kleiner en de leden hebben een gevorderde leeftijd", verklaart voorzitter Leen Noordzij het besluit.

De vereniging had op 1 augustus 2861 leden. De gemiddelde leeftijd is 89 jaar. ,,Wij hanteren een ondergrens van tweeduizend leden. Je moet er rekening mee houden dat lang niet ieder lid in staat is om op de activiteiten af te komen, zegt Noordzij, generaal-majoor buiten dienst. ,,De grafiek van het ledenaantal is een neergaande rechte lijn. Als je die lijn doortrekt, kom je ongeveer op 1 januari 2019 uit. We hebben dus nog 861 leden te gaan en daar kunnen we tweeŽnhalf jaar over doen. Het is een droevig scenario, maar het is realiteit."

Aan de financiŽn ligt het niet. Het Veteranenfonds subsidieert de vereniging zolang die bestaat. Ook de leeftijd van het bestuur speelt geen rol, aldus de 65-jarige Noordzij. ,,We steken de komende jaren elke 1 januari de peilstok in het ledenbestand. Mocht blijken dat op 1 januari 2019 nog wel genoeg leden leven, dan gaan we gewoon nog even door. Het blad zal ook gewoon blijven bestaan."

