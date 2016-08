Regio donderdag, 1 september 2016

Eigenaren Sionsberg eensgezind in strijd Dokkum - De neuzen van de eigenaren van medisch centrum Sionsberg in Dokkum staan weer dezelfde kant op. Volgens manager Peter Lalkens gaan CCN, DC Klinieken en Zuidoostzorg eensgezind om tafel met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) om te praten over het verbroken zorgcontract. Die gesprekken beginnen morgen. Lalkens zegt het gesprek constructief in te gaan. ,,Wij willen de zorgverzekeraar ervan overtuigen dat wij ons aan de afspraken hebben gehouden en dat het een verkeerde beslissing was het contract eenzijdig op te zeggen." De Friesland besloot vorige maand om het vijfjarige inkoopcontract met Sionsberg op te zeggen, naar eigen zeggen met name omdat de drie eigenaren niet goed samenwerken. Zuidoostzorg stelde in eerste instantie het besluit wel te begrijpen, maar wil nu niet veel kwijt over de situatie, om geen nieuwe onrust te wekken. Zuidoostzorg praat maandag met DFZ en bestuurder Anke Huizenga wil pas daarna inhoudelijk reageren. ,,Maar het klopt dat we nog achter de originele bieding staan." Grootste kritiekpunt van DFZ is dat de anderhalvelijnszorg in Dokkum niet van de grond komt. Maar, stellen huisartsen en specialisten daar tegenover, er zijn al heel veel plannen voor meekijkconsulten gemaakt. Een aantal daarvan wordt al uitgevoerd Cardioloog Jan Leendert Bouwer, voorzitter van de medische staf in Sionsberg, vindt dat DFZ zelf oorzaak is van de trage opzet door de huisartsen eerst te vragen mee te denken en hen vervolgens aan de kant te schuiven en Zuidoostzorg aan te stellen als ,,een soort bemiddelaar." Bovendien is anderhalf jaar te kort om een compleet nieuw concept goed op poten te zetten. Brouwer: ,,We hebben het hier over een hele cultuuromslag. De zorg moet anders worden georganiseerd. Huisartsen bijvoorbeeld worden geacht ook kleine operaties te doen. Dat vergt uiteraard ook opleiding. En dan hebben we het niet over een cursus van een weekje." Ook de financiering voor het extra werk voor de huisartsen is nog niet goed geleverd. Als de partijen het onverhoopt niet eens worden en De Friesland bij het besluit blijft het contract op te zeggen, gaat het medisch centrum de contractbreuk juridisch aanvechten. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 1 september

