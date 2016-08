Regio woensdag, 31 augustus 2016

Quiz over vergankelijkheid zwerfafval Kollum - Kleinduimpje zou moeiteloos zijn weg vinden langs de fietsroutes van scholieren. Hij hoeft alleen maar het zwerfvuil te volgen. De gemeente Kollumerland begint een bewustwordingscampagne. ,,Hoe lang duurt het voordat een weggegooide bananenschil is vergaan?" Wethouder Jelle Boerema van Kollumerland kijkt vragend klas 1a van het Lauwers College in Kollum rond. ,,Een week?" probeert een kersverse brugklasser voorzichtig. ,,Twee weken", denkt een ander. Boerema onthult de verbluffende werkelijkheid: ,,Een jaar." Het afbreken van een sigarettenpeuk zal wel langer duren, beseffen de scholieren. ,,Twee weken", gokt er een. Een ander: ,,Vier weken." Nee hoor, het is drie tot zes jaar. Kauwgom? Twintig jaar. Een colablikje? Vijftig jaar. Een petfles? Honderd jaar, en dan zijn er nog plastic-resten over. Boerema: ,,Wat ik jullie vandaag wil meegegeven is: laat geen zwerfafval achter en organiseer samen eens een zwerfafvaldag om rommel op te ruimen." De les over zwerfafval en recycling op deze allereerste echte schooldag - maandag haalden de middelbarescholieren hun boeken op - markeert het begin van een projectperiode rond zwerfvuil op middelbare scholen in de gemeente. Later haakt ook Piter Jelles aan. Er volgen nog excursies naar de milieustraat en een uitleg over een gemeentelijke veegwagen. De leerlingen gaan nog een speciaal logo voor hun klas ontwerpen, dat op een T-shirt komt dat iedereen krijgt. Op 16 september trekken ze dat aan tijdens de Keep It Clean-dag, een groot evenement waarbij onder meer straten zwerfvuilvrij worden gemaakt. Zo moeten tieners zich bewust worden van de ernst van zwerfafval, in de hoop dat ze voor de rest van hun leven beter om het milieu denken. Want uiteindelijk behoort zwerfvuil tot een van de grootste burgerlijke ergernissen, houdt Boerema de klas voor. En je kunt feilloos constateren waar veel middelbarescholieren langsfietsen. ,,Langs de fietspaden van de schoolroutes ligt heel veel zwerfafval. Tussen Buitenpost en Kollum, tussen Burum en Kollum, tussen Damw‚ld en Kollum." Blikvangers Juist om het de jeugd makkelijker te maken, staan er zogeheten blikvangers langs de fietspaden, afvalbakken met een grote mond waar je afval in het voorbijgaan kunt deponeren. ,,Maar als je mis gooit, ga je niet terug", merkt Jan-Thomas terecht op. Mentordocent Niels Wilbrink pareert: ,,Wat doe je als er thuis afval naast de prullenbak ligt? In de natuur denk je: het maakt niet uit, maar thuis ruim je het op. Raar. En let ook eens op in de kantine. Ik zie daar altijd heel veel afval liggen." Jan-Thomas heeft daar een goede oplossing voor: ,,Ik gebruik altijd bakjes en bekers, ik heb nooit plastic zakjes of wegwerppakjes mee." De brugklassers gooien best vaak wat zomaar in het milieu. Drie durven hun vinger op te steken om aan te geven dat ze hun kauwgom wel eens op straat spugen. Na de les merkt Coby op: ,,Een paar mensen ruimen hun rommel op en de rest gooit het gewoon weg. Dan maakt het ook niet uit of je het opruimt of niet." Rami is het daar niet mee eens. ,,Prullenbakken staan er om je afval in te gooien. Het is zonde als je ze daarvoor niet gebruikt." Jan-Thomas heeft van huis uit meegekregen om bewust met afval om te gaan. ,,Ik heb nog nooit iets zomaar weggegooid. Ik stop mijn afval altijd in mijn tas of ik bind het op mijn pakjesdrager. Vroeger nam mijn moeder ook altijd afval mee om het thuis in de afvalbak te gooien. Nu doe ik dat."

