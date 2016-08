Regio woensdag, 31 augustus 2016

Omrin wil meldplicht incidenten versoepelen Leeuwarden - Omrin heeft een last onder dwangsom gekregen vanwege het te laat melden van twee incidenten bij de REC dit voorjaar. Het gaat om een ontplofte gasfles in de afvaloven in maart en een verhoogde stofemissie bij het opstarten van de installatie in april. Volgens vergunnings- en controleinstantie FUMO waren beide incidenten dusdanig significant dat ze binnen een kwartier gemeld moesten worden en niet na een uur. Doordat dit uitbleef kreeg Omrin twee keer een dwangsom van 1500 euro. REC-directeur Seerp Bosch liet gisteren tijdens de hoorzitting weten dat de FUMO de regels wat hem betreft te streng naleeft omdat de gevolgen van de incidenten beperkt bleven. Bosch zou liever willen dat de FUMO aan de hand van de gevolgen van de incidenten beoordeelt in hoeverre de regels gehandhaafd moeten worden. ,,In dit geval vielen de gevolgen reuze mee." De FUMO wil dat alle incidenten met een verhoogd risico voor het millieu gemeld worden zodat zij kunnen beoordelen in hoeverre het significant is. ,,De bevolking is snel ongerust over een verhoogde stofemissie", legt Henk Stapert van de FUMO uit. ,,Indien wij een melding krijgen zullen we eerst controleren in hoeverre het bedrijf het probleem heeft opgelost en of extra hulpdiensten gestuurd moeten worden." De uitspraak van de bezwarencommissie volgt binnen een paar weken.

