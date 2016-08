Regio woensdag, 31 augustus 2016

Fusie regio-omroepen aan zijden draad Den Haag/Leeuwarden - De samenwerking van de regionale publieke omroepen hangt aan een zijden draadje. De vraag is of ze in één samenwerkingsverband komen om goedkoper uit te zijn en zo niet, hoe ze dan de bezuiniging van zeventien miljoen euro halen. Aan die bezuiniging wordt niet getornd, zei een woordvoerder van staatssecretaris Sander Dekker van mediazaken gisteren nog. Hij reageerde daarmee op het nieuws dat acht van de dertien regionale omroepbesturen de reorganisatie niet zien zitten. Een en ander blijkt uit een brief van de ondernemingsraden van de andere vijf omroepen. Dekker wilde juist een stevig draagvlak voor het plan. Intussen hebben genoemde vijf ondernemingsraden Dekker per brief gevraagd zijn wetsvoorstel toch naar de Tweede Kamer te sturen, ook al is er niet genoeg draagvlak. Directeur Gerard Schuiteman van de koepel van de regionale omroepen ROOS (Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking) wil inhoudelijk niet op de kwestie ingaan. Directeur Jan Koster van Omrop Fryslân was gisteren niet bereikbaar om commentaar te kunnen geven en een toelichting op het standpunt van de zender. De Friese zender is van meet af aan kritisch geweest over de plannen. Naast zorg over de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie, was er ook zorg over de positie van het Fries in een nieuwe, grote regio-omroep. Om die te waarborgen is afgesproken dat er een Mediaraad komt. De bezuinigingsplannen van Dekker betekenen een verlies van 150 tot 180 banen. Omrop Fryslân moet ongeveer 1,4 miljoen inleveren. Meer vandaag in het Friesch Dagblad

