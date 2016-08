Economie woensdag, 31 augustus 2016

Neways heeft prima eerste helft van 2016 Son/Leeuwarden - Elektronicabedrijf Neways uit Son, met een vestiging in Leeuwarden, heeft een goede eerste helft van het jaar gedraaid. Dat heeft het bedrijf gisteren laten weten. Uit de halfjaarcijfers blijkt dat er totaal 197,9 miljoen euro omzet is behaald. Vergeleken met die periode van het afgelopen jaar betekent dat een stijging van 4,7 procent. De vooruitzichten zijn ook positief meldde het bedrijf. De orderportefeuille groeide in de eerste helft van het jaar met 11 procent ten opzichte van de eerste helft van 2015, met name door nieuwe orders bij de afdelingen Automotive en Halfgeleider. De orderportefeuille bedroeg op 30 juni in totaal 184,4 miljoen euro. In de eerste helft van 2015 was er voor 163 miljoen euro aan opdrachten binnengehaald. Andere strategie Volgens topman Huub van der Vrande is de groei van de orderportefeuille het gevolg van een andere strategie van het bedrijf. ,,Het is een weerspiegeling van ons diversificatieprogramma en van een versterking van onze marktpositie in de afdeling Automotive. We hebben nieuwe klanten binnengehaald en orders verworven onder andere op het gebied van controlesystemen voor e-mobility (elektrisch vervoer, red.)." Het bedrijf heeft met de hogere omzet ook meer winst behaald, werd gisteren duidelijk. De nettowinst kwam uit op 4,4 miljoen euro. Dat betekent een toename van 29,4 procent. De hogere winst was onder meer een gevolg van licht lagere financieringskosten. Voor de tweede helft van het jaar verwacht het bedrijf ook goede cijfers. Dit is mede gebaseerd op de sterk gestegen orderportefeuille.

