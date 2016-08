Regio dinsdag, 30 augustus 2016

Treinen staan stil door staking bij Arriva Leeuwarden - Leden van de vakbond VVMC voor rijdend personeel die werkzaam zijn bij vervoersbedrijf Arriva leggen vanochtend op het hoofdstation in Groningen het werk voor enige uren neer. Daardoor rijden er geen of minder treinen tussen Groningen en Leeuwarden, evenals op de andere trajecten die Arriva in Groningen aanbiedt. Dat zijn onder meer de treinlijnen naar Bad Nieuweschans, Delfzijl en Roodeschool. De vakbond is het niet eens met het eindbod van Arriva voor een nieuwe cao voor multimodaal vervoer. Arriva biedt daarin dit jaar 1,85 procent loonsverhoging, ingaande per 1 juli. Daarnaast krijgt het personeel een eenmalige vergoeding van 250 euro en komt de loonsverhoging een jaar later uit op 0,8 procent. ,,Schandalig weinig", vindt bestuurder Wim Eilerts van de vakbond VVMC. ,,Het gat met de cao van de NS wordt zo alleen maar groter. Bovendien zien wij liever een structurele vergoeding dan een eenmalige." Overigens rijden de bussen van Arriva wel gewoon. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 30 augustus.

