Als het de majesteit behaagt, wordt Ter Keurs weer burgemeester Burgum - Formeel krijgt hij pas per 1 september ontslag. Dat zijn opvolger, oud-staatssecretaris Wilma Mansveld, gisteravond is geïnstalleerd als waarnemer betekent dan ook dat Tytsjerksteradiel tijdelijk in een luxe positie zit. ,,Deze gemeente heeft de komende twee dagen twee burgemeesters. Dat kan niet, maar zoals gewoonlijk is Tytsjerksteradiel weer lekker eigenwijs", lacht Ter Keurs. De 51-jarige inwoner van Garyp kondigde op 18 februari dit jaar zijn vertrek aan als burgemeester. Hoofdreden is zijn veranderde privésituatie. De zorg voor twee tieners vroeg een andere balans tussen werk en gezinsleven. ,,Burgemeester zijn is geen 36-uursbaan, dag en nacht ben je ermee bezig." Hij vindt niet dat de burgemeester de grote roerganger in de gemeente moet zijn. ,,Die rol ligt bij de gemeenteraad. Ik ben een passant in deze herberg en een passant past bescheidenheid." In de profielschets voor de nieuwe burgemeester staat dat die de gemeenteraad een spiegel durft voor te houden. Ter Keurs vindt dat de gemeenteraad dat vooral zelf moet doen. ,,Maar deze spiegel geef ik ze: zorg voor een inhoudelijk debat, bedenk elke dag waarom je bestaat als politieke partij. Het is mij helaas niet gelukt deze raad aan het debatteren te krijgen. Deze raad is te beschouwend en herhaalt het werk van de ambtenaren. Het zou mooi zijn als ze een scherper profiel kregen. GrienLinks en VVD hebben dat al wel." De politiek laat hij niet los. ,,Ik zie mijzelf over een paar jaar wel terug komen. Misschien wel weer als burgemeester in Fryslân, als het de Majesteit behaagt. Den Haag trekt mij niet." Het hele interview is te lezen in het Friesch Dagblad van dinsdag 30 augustus.

