Economie dinsdag, 30 augustus 2016

Melkveehouders ontvangen hogere prijs na lange dip Na een maandenlang dal in de opbrengstprijzen voor melk lijken de vooruitzichten iets beter. FrieslandCampina verhoogde de garantieprijzen voor september. Boeren blijven echter nog onder de kostprijs melken. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft gisteren de garantieprijzen voor melk voor de komende maand licht verhoogd. De prijs per kilo melk komt 1,25 cent hoger uit op 26,25 cent. De prijs geldt voor een gemiddelde levering van 600.000 kilo melk op jaarbasis. Melk wordt aan de veehouders standaard uitbetaald per kilo, mede op basis van de gehaltes aan vet en eiwit. Voor de boeren komt er met de verhoging een einde aan een maandenlange zeer lage opbrengstprijs. Veel melkveehouders melken flink onder de kostprijs. Pas bij een opbrengst van 30 cent per kilo levert de melk voor een groot deel van de veehouders meer op dan het kost. Sinds mei lagen de prijzen op een niveau van 25 cent. De stemming in de zuivelmarkt was al wekenlang aan het verbeteren. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 30 augustus.

