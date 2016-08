Regio maandag, 29 augustus 2016

Laatste rijsttafels geserveerd in Gaya Indonesia in Westhoek

Westhoek - Meer dan twintig jaar lang serveerden Cor van der Weide en Agus Aguswan Indonesische rijsttafels aan de Oude Bildtdijk in Westhoek. Van heinde en verre kwamen mensen speciaal naar het opmerkelijke restaurant. Dit weekeinde werd de laatste rijsttafel geserveerd.

Het is een van de meest opvallende locaties aan de Oude Bildtdijk: Gaya Indonesia. Ruim twintig jaar al zit het café, restaurant, toko en winkel in Indonesische kunst aan de dijk. De tuin staat vol beelden, en ook binnen staat en hangt de zaak vol met traditionele Indonesische beelden, houtsnijwerk en andere voorwerpen. ,,Het was maar een hutje, toen we het kochten. Een hutje met wat asbestplaten op het dak", vertelt Cor van der Weide die samen met zijn partner Agus Aguswan in 1995 in Westhoek neerstreek om te beginnen met Gaya Indonesia. ,,Agus kwam in 1992 vanuit Indonesië naar Nederland. Het lukte niet om werk te vinden en toen hoorden we dat deze plek te koop stond. Ik zei tegen Agus: 'Jij kan lekker koken, we beginnen een café restaurant."

Vanaf het begin was Gaya Indonesia een succes. Agus stond in de keuken en bereidde traditionele Indonesische gerechten. Zes dagen in de week, minimaal twaalf uur per dag waren de twee in touw. ,,Maar het was wel teveel voor een persoon, zo’n complete menukaart. Op een dag kwamen de Fagels langs, de familie van beroemde topkoks uit die tijd. Zij dronken koffie en zeiden dat ze ’s avonds terug zouden komen voor het eten. Ik vroeg ze wat ze wilden. 'Een Indonesische rijsttafel’, was het antwoord. Die rijsttafel die Agus toen maakte werd in het vervolg ons menu."

En daarmee werd het werken voor Cor en Agus een stuk eenvoudiger, zeker omdat de rijsttafels van tevoren gereserveerd moesten worden. ,,Dan bestel ik de groenten en het vlees de volgende dag, precies voor het aantal gasten, en dat wordt dan bereid."

Gasten

Vanuit het hele land komen mensen speciaal voor de rijsttafels naar Westhoek. Maar ook vanuit het buitenland komen er gasten. ,,Spanjaarden, Indonesiërs, Canadezen, Amerikanen: ik heb ze allemaal gehad. Het is allemaal mond-tot-mondreclame waardoor mensen hier naartoe komen."

