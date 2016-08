Regio maandag, 29 augustus 2016

Grote brand en overlast door onweersbuien Opeinde - Onweersbuien hebben zaterdagnacht en zondagochtend voor behoorlijk wat schade gezorgd. In Opeinde (Smallingerland) brak brand uit in een rietgedekte woonboerderij aan de Kommisjewei. De woning in Opeinde is zwaar beschadigd. Bij de brand raakte niemand gewond. De bewoners van het pand konden op tijd uit huis komen. De brandweerkorpsen van Burgum, Drachten en Leeuwarden waren ter plaatse om het vuur te bestrijden. Bij het blussen moest water uit het Opeinder kanaal worden gepompt. Ook moest een hoogwerker worden ingezet bij de bestrijding. De situatie was gevaarlijk omdat de woning vlak naast een tankstation en autobedrijf staat. De brandweer kon voorkomen dat het vuur daar naartoe oversloeg. De brandweer had diverse meldingen van inslagen. Een vermeende brand in Nes bij Akkrum bleek los alarm. In Kollum sloeg de bliksem gisterochtend in op een zendmast aan de Bernhardlaan. De woning raakte licht beschadigd. Er ontstond geen brand. Verder kwamen naastgelegen woningen door de inslag een tijdje zonder stroom te zitten. De onweersbuien zorgden volgens Weeronline in het midden van het land voor de meeste overlast. Op de Leusderheide brak brand uit. Deze was snel onder controle. Verschillende evenementen zijn vanwege het onweer afgeblazen, waaronder de gondelvaart in Giethoorn en een bloemencorso in Vollenhove. Ook het Noorderzon-festival in Groningen werd tijdelijk stilgelegd.

