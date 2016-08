Regio maandag, 29 augustus 2016

Sanne Wevers is ereburger van Heerenveen Heerenveen - De Friese turners die deelnamen aan de Olympische Spelen deze zomer, werden gisteren gehuldigd in het centrum van Heerenveen, met in het middelpunt Sanne Wevers die goud won met haar balkoefening. Ook zwemster Marrit Steenbergen werd in de spotlights gezet. Sanne kreeg de titel ereburger van Heerenveen. Olympisch kampioene Sanne Wevers en haar tweelingzus Lieke werden vrijdag gehuldigd in Twente, waar ze vandaan komen, maar nu is Heerenveen aan de beurt. In de Heerenveense sporthal bracht het Nederlandse turnteam heel wat uren door, om tot deze prestatie te komen. ,,Ze zijn ook al in Oldenzaal gehuldigd, maar eigenlijk zijn ze gewoon van ons", zegt Jouke de Vries, de stadionspeaker van sportclub Heerenveen, wanneer hij de sporters aankondigt. 2500 mensen De huldiging van de topsporters kon op veel belangstelling rekenen. Er kwamen gistermiddag zo’n 2500 bezoekers op af. Kleine kinderen die op de arm van hun moeder of de nek van hun vader zaten om het spektakel nog beter te kunnen volgen, sportfanaten, iedereen leefde mee. De Heerenveense turnsters Sanne Wevers, Lieke Wevers en Céline van Gerner werden gisteren gehuldigd op de Oude Koemarkt in die plaats. Wevers is de eerste Nederlandse turnster die een gouden medaille behaalde op de Spelen. Hun team behaalde de zevende plaats in de meerkampfinale van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Bij de heren behaalde Epke Zonderland de zevende plaats, met zijn rekstokoefening. Ze ontvingen uit handen van burgemeester Tjeerd van der Zwan een gouden plak. Epke Zonderland kwam bij zijn oefening op een ongelukkige manier ten val tijdens de rekstokfinale op de Olympische Spelen. Die beelden kunnen veel mensen zich nog scherp voor de geest halen. ,,Maar als een echte sporter pakte hij de draad weer op", zei burgemeester Van der Zwan. Marrit Steenbergen is de tweede sportster die het podium daarna opkomt. Ze is de jongste deelnemer, zestien jaar oud, en behaalde een vierde plek tijdens de estafette-vrouwen. Meer vandaag in het Friesch Dagblad

