Economie maandag, 29 augustus 2016

Het Molenhuis kan doorgaan met zeilkampen Woudsend - Het Molenhuis in Woudsend kan gewoon doorgaan met het organiseren van zeilkampen. Het gerechtshof heeft de eis van concurrent en voormalige huurder Simbo om te activiteiten te verbieden, afgewezen. De rechtszaak is een indirect gevolg van de faillissementen van Vinea Zeilscholen. Deze organisatie ging in 2014 failliet. Simbo heeft daarna de activiteiten deels overgenomen en heeft van vorig jaar van juli tot en met augustus Het Molenhuis gehuurd. De vader van de beheerder werd in dienst genomen om het zeilkamp in goede banen te leiden. De partijen waren in overleg over een langere huurovereenkomst. Maar daar werd door het Molenhuis van afgezien, na het ontslag van de zeilkampleider. Deze besloot daarop voor zichzelf te beginnen en dat schoot Simbo in het verkeerde keelgat. De organisatie beticht de man ervan in strijd te handelen met het concurrentiebeginsel. De man zou al plannen voor de eigen zaak hebben gehad, toen hij nog in dienst was. Het gerechtshof vindt, net als de rechtbank eerder, dat dit niet onrechtmatig is. Het enige kwalijke is dat de nieuwe zeilschool foto’s van Simbo heeft gebruikt bij de promotie op Facebook. Deze zijn evenwel al verwijderd. Het faillissement zorgde twee jaar geleden voor veel problemen bij de Friese zeilscholen. Vinea Zeilscholen regelde de boekingen. Door het faillissement dreigden 1850 kinderen gedupeerd te worden. De provincie, gemeenten en de sector hebben een fonds opgezet voor de ouders zodat de zeilkampen toch door konden gaan.

