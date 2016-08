Regio zaterdag, 27 augustus 2016

Huisarts kampt met groeiende zorgvraag Leeuwarden - Huisartsenposten en -praktijken kampen steeds vaker met werkdruk als gevolg van de groeiende zorgvraag. Dat blijkt uit onderzoek van InEen, branchevereniging voor eerstelijnszorg. Bart Maats, huisarts en voorzitter van de Friese Huisartsen Vereniging, herkent dat beeld. ,,We merken allemaal de gevolgen van de veranderingen van de afgelopen jaren. Ouderen die langer thuis blijven wonen, de psychiatrie die minder opnamemogelijkheden heeft. Ook het feit dat ziekenhuizen patiŽnten sneller ontslaan, zorgt ervoor dat er meer zorg naar huisartsen wordt overgeheveld. Dat geeft druk op de ketel. Er komen bijvoorbeeld zorgvragen binnen van mensen die nog thuis wonen en vergeten zijn hun medicijnen in te nemen. Vroeger, in bejaardentehuizen, had je verpleegkundigen of verzorgenden die dat regelden. Nu bellen ze ons. Of mensen die verward of angstig zijn of stemmingsklachten hebben. Vroeger was er sneller toegang tot de ggz, nu komen ze bij ons." De toegenomen druk blijkt onder meer uit de telefonische bereikbaarheid. Huisartsenposten nemen niet-spoedtelefoontjes vaak te laat op, bleek eerder deze week uit onderzoek van de Consumentenbond, die 'mystery patiŽntenī liet bellen naar huisartsenposten. Slechts twee huisartsenposten voldeden aan de norm van twee minuten. Dokterswacht Friesland voldoet in de helft van de gevallen niet aan de norm. Lees het hele artikel in de papieren krant van 27 augustus 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties