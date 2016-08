Regio zaterdag, 27 augustus 2016

Elandengeweien als herinnering aan mooie tijden in Zweden

Blesdijke - Het indrukwekkende gewei met schedel hangt hoog en statig aan de muur in de woonkamer van Pals (75) en Rennie (71) Bies in Blesdijke. Het vijftien kilo wegende aandenken behoorde ooit toe aan een neergeschoten eland in Ljung, een dorp in Midden-Zweden met nog geen vijftig inwoners. ,,Wy kamen al snt 1979 yn Sweden", vertelt Bies. ,,Earst mear yn it sden, mar yn lettere jierren altyd yn Ljung. Dr wie sokke moaie natuer: we stiene dan mei de karavan by in mar en flakby allegearre bosken. No ja, oerwlden wiene it einst mear. In man dyt dr wenne en dyt wy faak seagen, wy neamden him opa Sderberg, dy warskge s altyd foar de bearen dr."

Doordat Bies vaak de wouden introk, vond hij wel eens een afgeworpen elandengewei. Een eland verliest n keer per jaar zijn gewei, waarna een groter gewei weer aangroeit. Dit zoeken naar geweien werd een souvenirhobby: Bies verzamelde zo meer dan twintig geweien, waarvan hij er zelf een aantal hield en de rest verdeelde onder zijn vier kinderen en andere familie. Hij werd gaandeweg ,,betft" in het vinden: aan schuurplekken op bomen kon hij raden dat er ergens in de buurt een gewei moest liggen. ,,As san gewei los begjint te sitten, skaaft in eland earne tsjin oan om it derf te krijen."

Lees het hele artikel in de papieren krant van 27 augustus 2016

Reacties: