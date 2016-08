Regio zaterdag, 27 augustus 2016

Ken Ho volgt Friese lessen vanuit Hongkong

Leeuwarden - ,,Praat mar Frysk hear", zegt Ken Ho (23). Hij is sinds juni in Leeuwarden en leerde de taal binnen twee maanden spreken. ,,Minsken fernuverje harren at ik se yn it Frysk oansprek. Se fine it moai en binne tige freonlik tsjin my. Friezen binne net stiif hear."

Ho was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in talen. ,,Ek yn Hongkong hearre wy in grut ferskaat oan talen. It Ingelsk hat dêr it measte oansjen, ferlykber mei it Hollânsk yn Fryslân, mar it Kantoneesk wurdt it meast yn de omgong brûkt. Dêrneist kringt it Mandarynsk fan it fêstelân har mear op sûnt de Britten Hongkong yn 1997 oerdroegen oan de Folksrepublyk Sina."

Vooral minderheidstalen en uitgestorven talen hebben Ho´s interesse. Zo kwam hij drie jaar geleden via internet in contact met Dyami Millarson (22) uit Leeuwarden. Millarson probeerde het Latijn weer levend te maken. In video´s op YouTube legt hij uit hoe het Latijn ongeveer gesproken werd. Ho: ,,Dat fûn ik tige nijsgjirrich en Dyami hat my doe Latyn leard."

Via Millarson hoorde Ho over het bestaan van het Fries. ,,Ik ha my dêryn ferdjippe. It is in taal mei in rike skiednis. Yn ferliking mei it Hollânsk is it mear in gefoelstaal."

