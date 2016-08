Regio zaterdag, 27 augustus 2016

Leeg stadsstrand gaat pas volgend jaar volledig open

Leeuwarden - De grappen op sociale media zijn niet van de lucht: fotoīs van het lege stadsstrand circuleren op Twitter en Facebook, opmerkingen over het uitzicht op blauwe containers en kantoren. Het stadsstrand van Leeuwarden lijkt een dure mislukking.

Initiatiefnemer Ritske Merkus nuanceert: ,,In de beeldvorming had meer benadrukt mogen worden dat we in april nog niet echt open gingen. Het idee van een biertje of een wijntje drinken op het stadsstrand, dat is een verwachting die we niet hebben kunnen invullen."

Samen met zijn compagnon Oane Hoekstra runt hij het stadsstrand aan de oever van de Potmarge, in een hoek van het NDC parkeerterrein. ,,Maar het is ook nooit ons idee geweest om in 2016 al volledig te draaien. Dit is het opstartjaar, volgend jaar is alles helemaal klaar."

Dan zijn er nog de opmerkingen over de subsidies die Merkus en Hoekstra hebben gekregen voor het stadsstrand. Dat behoeft enige kanttekeningen, vindt Merkus. ,,Dit is onderdeel van het Friese Merenproject. Leeuwarden deed de afgelopen jaren amper mee met dat project. Vorig jaar kwam er een oproep om met ideeŽn te komen en toen hebben Oane en ik een aantal plannen en voorstellen gedaan, waaronder dit project.

Lees het hele artikel in de papieren krant van 27 augustus 2016

Reacties: